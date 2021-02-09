مجلس الشورى يوافق على مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والأردن

استأنف مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، جلساته العادية بانعقاد الجلسة الثامنة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.

ووافق مجلس الشورى، وفقًا لما جاء بحساب المجلس الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي.

ووقعت حكومتا البلدين، في 16 أغسطس 2020، مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين.

ويأتي المشروع ضمن خطة المملكة للربط مع دول المنطقة مثل الربط مع دول الخليج ومصر والعراق، وجرى تحديد عدة خيارات للربط بين البلدين وخلصت الدراسة إلى أنَّ الموقع الأمثل بين الكريات وشرق عمان بطول تقريبي نحو 164 كيلومترًا.

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