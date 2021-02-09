22 حصيلة المساجد المغلقة خلال يومين

كما أغلق مسجد في مدينة «بقيق» بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمحافظة «تثليث» في منطقة عسير، ومسجدان بمدينة «سكاكا» في منطقة الجوف بعد ثبوت إصابات «كورونا» مؤكدة فيها. وأشارت الوزارة إلى أن المساجد المغلقة سيتم فتحها بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية والتعقيم بها. وجددت الوزارة التأكيد على المصلين الأخذ بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة كافة، أهمها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي، حماية لهم من الوباء.
كما دعت منسوبي المساجد إلى توعية المصلين وإرشادهم، ومتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية في المساجد، والرفع بأي مخالفات للجهات المختصة.
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