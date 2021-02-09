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22 حصيلة المساجد المغلقة خلال يومين

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أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت، اليوم، 12 مسجدا مؤقتا في عدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس «» بين المصلين فيها، ليصل مجموع ما أغلق خلال يومين 22 مسجدا، فتح 6 منها بعد الانتهاء من تعقيمها، في إطار الحرص على صحة المصلين، وتوفير أعلى معايير السلامة لهم. وبينت الوزارة أنها باشرت اليوم إغلاق 8 مساجد في منطقة الرياض، 4 منها بأحياء مدينة الرياض (طويق - القصر - العريجاء - قرطبة)، ومسجدان بمحافظة «حريملاء»، وواحد في كل من محافظتي «الدلم» و«وادي الدواسر».

كما أغلق مسجد في مدينة «بقيق» بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمحافظة «تثليث» في منطقة عسير، ومسجدان بمدينة «سكاكا» في منطقة الجوف بعد ثبوت إصابات «كورونا» مؤكدة فيها. وأشارت الوزارة إلى أن المساجد المغلقة سيتم فتحها بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية والتعقيم بها. وجددت الوزارة التأكيد على المصلين الأخذ بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة كافة، أهمها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي، حماية لهم من الوباء.

كما دعت منسوبي المساجد إلى توعية المصلين وإرشادهم، ومتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية في المساجد، والرفع بأي مخالفات للجهات المختصة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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