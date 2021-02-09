شهدت قرى مركز طبب الواقعة شمال غربي مدينة أبها بمنطقة عسير اليوم الثلاثاء تساقطا للأمطار من المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، ما أدى إلى اكتساء الأرض بحلة بيضاء وتعطيل السير في الطريق الواصل بين مدينة أبها وقرى المركز.
وتواجدت سيارات الجهات الأمنية في المنطقة منذ بداية الحدث للإشراف على السير ومساعدة السيارات العالقة.
كانت هذه تفاصيل خبر في منظر مبهر.. بياض البرد يغطي طبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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