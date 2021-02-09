في منظر مبهر.. بياض البرد يغطي طبب

شهدت قرى مركز طبب الواقعة شمال غربي مدينة أبها بمنطقة عسير اليوم الثلاثاء تساقطا للأمطار من المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، ما أدى إلى اكتساء الأرض بحلة بيضاء وتعطيل السير في الطريق الواصل بين مدينة أبها وقرى المركز.

وتواجدت سيارات الجهات الأمنية في المنطقة منذ بداية الحدث للإشراف على السير ومساعدة السيارات العالقة.