الفيصل يكرم ضباطا وأفرادا بمكافحة المخدرات ورجال أمن آخرين

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة اليوم، عددا من ضباط وأفراد المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، نظير الإنجازات الأمنية التي حققوها، حيث تسلم التكريم مدير مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني.

ونوه بالعمل البطولي لرجال مكافحة المخدرات في المحافظة على دوت الخليج ومقدراته، وحماية أبنائه من سموم المخدرات، مثمناً الجهود التي يبذلونها لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع، ودورهم في القبض على المروجين لها.

من جانبه عبّر اللواء القرني باسمه ونيابة عن المكرمين، عن شكره لسمو أمير منطة مكة المكرمة على تكريمه الدائم لرجال الأمن في مختلف القطاعات، الذي سيكون دافعاً لهم ولزملائهم لبذل المزيد من الجهد، ورافداً لتحقيق المزيد من الإنجازات. من جهة ثانية، كرم الأمير خالد الفيصل عددا من رجال الأمن بشرطة المنطقة نظير جهودهم، حيث تسلّم التكريم مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

وثمَّن أمير مكة الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن بعد توفيق الله، مشيدا بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية. فيما عبّر اللواء العتيبي باسمه ونيابة عن رجال الأمن المكرمين، عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على هذا التكريم، مؤكداً أن ذلك سيكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهود.