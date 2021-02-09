الرياض تسجل 53 % من إصابات كورونا الجديدة اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (249) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (362062) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2515) حالة من بينها (427) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (370987) حالة، توفى منهم (6410) حالات.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (353) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 165 بواقع 53 % تقريبًا من الحالات المسجلة في المملكة اليوم بما يزيد على الحصيلة المسجلة في أعلى 6 مناطق في تقرير إصابات كورونا الجديدة الصادر اليوم، حيث تتصدر الرياض المناطق السعودية بحسب عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة .

وسجلت المنطقة الشرقية 66 حالة ومنطقة مكة المكرمة 38 ومنطقة الباحة 23 ومنطقة المدينة المنورة 14 حالة وتشكل هذه المناطق الأربعة معًا قرابة 40 % من الحالات الجديدة.

كما سجلت منطقة القصيم 12 حالة فيما سجلت منطقة الجوف 7 حالات بينما سجلت كل من منطقة نجران ومنطقة عسير 6 حالات في كل منهما بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية 4 حالات.

وكانت أقل الحالات المسجلة اليوم في مناطق جازان وحائل وتبوك حيث سجلت كل منها 3 حالات فقط.



