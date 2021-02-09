فيديو.. كمين محكم يوقع عصابة المنتجات الجنسية الممنوعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت فرق وزارة التجارة بمساندة الجهات الأمنية من ضبط عصابة تبيع المنتجات الجنسية الممنوعة، وبحوزتهم كميات كبيرة من المنتجات مجهولة المصدر.

خطة الإطاحة بعصابة بيع المنتجات الجنسية

وقالت التجارة إنه بعد التحري والرصد من فرقها وبمساندة الجهات الأمنية، تم الكشف عن عصابة موزعين تتاجر ببيع منتجات جنسية ممنوعة تحمل ادعاءات طبية كاذبة ومجهولة المصدر.

ولفتت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 6 آلاف منتج، وضبط الموزعين وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

