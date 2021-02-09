شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة القصيم تغلق سوق الطيور والإبل احترازياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانة منطقة القصيم اليوم سوق الطيور وسوق الإبل (المقاني) والساحة المعدة لبيع وحراج الإبل داخل مدينة الأنعام شرق مدينة بريدة.

وياتي الإغلاق إنفاذاً لتوجهات أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز تجاه تفعيل وتعزيز الاحترازات الوقائية من فايروس كورونا.

وبين أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن هذه الخطوة تأتي من ضمن الخطوات المتبعة للحفاظ على سلامة رواد السوق، وتطبيقاً للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الدولة - أيدها الله - لمكافحة فايروس كورونا المستجد.

وأكد المجلي أن الفرق الميدانية بأمانة منطقة القصيم تواصل عملها في متابعة تطبيق الاشتراطات الوقائية والاحترازية بكافة الأنشطة بشكل يومي على جمع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، حرصاً على الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات للمرحلة الحالية، سائلاً الله السلامة للجميع.

يذكر أن السوق يشهد توافد الكثير من الهواة وبشكل يومي للبيع والشراء.