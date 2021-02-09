شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 353 إصابة جديدة بفايروس كورونا 249 حالة تعافي 4 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) عن تسجيل 353 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 246 ةحالة تعافي و4 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 370987 حالة، من بينها 2515 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 427 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 362062 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6410 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.