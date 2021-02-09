شكرا لمتابعة خبر عن ماذا لو لاحظنا أن غيرنا يخالف الإجراءات الاحترازية؟.. الصحة تجيب " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قائلا:" يجب ألا نتردد في الإبلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ".

وأضاف محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" بلغوا عن المخالفات عبر مراكز الاتصال، وسيتم التعامل مع البلاغات بجدية وحزم وحسم لتقليل المخاطر من التصرفات الغير سليمة التي لا تتماشى معنا ".

وجاء ذلك ردا على سؤال:" ماذا لو لاحظنا أن غيرنا يتهاون ويخالف الإجراءات الاحترازية؟ ".

وكان متحدث الصحة، قال:" الوضع ما زال مقلقاً، مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية "، مضيفا:" بواجب المسؤولية وحس المحبة؛ أرجوكم أن نلتزم ونتعاون فالتزامنا وتقيدنا أمانة ".