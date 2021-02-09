شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يطالب بإقامة الإيواء في المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس الشورى هيئة تطوير منطقة عسير بإعطاء الأولوية لإقامة الإيواء "السكن" والبنى التحتية في المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية، ووضع خطة لسرعة إنجاز المطلوب بالتعاون مع المستثمرين ورجال الاعمال من أهالي تلك المناطق أو من خارجها.

كما طالب بالعمل على دعم الهيئة من خلال اعتماد المبالغ المطلوبة لاستكمال بناء هياكلها المالية والإدارية ووضع الحوافز لاستقطاب الكفاءات للعمل في الهيئة، واعتماد المبالغ المطلوبة لإعداد الدراسات التخطيطية.

ودعا المجلس إلى إتاحة فرص استثمارية كحزم مشروعات تتكامل مع بعضها في المناطق الجبلية والسهول وساحل البحر الأحمر لتوسيع مجال السياحة ليشمل كافة فصول السنة.