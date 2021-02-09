شكرا لمتابعة خبر عن "السعودية للكهرباء": المقاول أخطأ بانتزاع الأشجار في وادي نجران وسنحاسب المقصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، حرصها الكامل على الالتزام بجميع توجيهات وزارة الطاقة، والاشتراطات البيئية المعتمدة في كافة أعمالها، وإلزامها لجميع المقاولين المتعاقدين معها في جميع مناطق المملكة بذلك، وأنها ستحاسب المقاولين المقصرين أو المتهاونين الذين يتسببون في إحداث أي أضرار بيئية خلال تأدية أعمالهم.

جاء ذلك في تعقيب لـ "السعودية للكهرباء" على مقطع فيديو متداول لأحد المقاولين وهو ينتزع أشجاراً برية في أحد المواقع في حرم خطوط نقل الكهرباء التابعة للشركة، على ضفاف وادي نجران.

وتعتذر الشركة عن الواقعة، وتؤكد في الوقت نفسه التزامها الكامل بتوجيهات وزارة الطاقة في كل ما يتعلق بهذا الجانب، بما في ذلك الحفاظ على الغطاء النباتي كجزء جوهري من جهود الوزارة الرامية للمحافظة على البيئة، وأنها ستعمل بالتنسيق مع الوزارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ لتطوير واعتماد آلية ومنهجية واضحة تحافظ على الغطاء النباتي والاشتراطات البيئية ذات العلاقة، كما ستعمل على إصلاح الوضع القائم، موضحة أن الأسلوب الذي اتبعه المقاول في إزالة الأشجار لا يتوافق مع الممارسات البيئية الصحيحة التي تؤكد عليها المملكة وتنتهجها الشركة، وتؤكد في الوقت نفسه التزامها بالحفاظ على أمن وموثوقية إيصال الخدمة الكهربائية لكافة مشتركيها الكرام في كافة مناطق المملكة وتلافي مسببات انقطاع الخدمة، إضافة لالتزامها بالحافظ على سلامة الأشخاص والعاملين على حد سواء.

وكان أحد المقاولين المتعاقدين مع الشركة في منطقة نجران، قد قام بإزالة بعض الأشجار التي تقع تحت حرم خطوط نقل الكهرباء على ضفاف وادي نجران، وأوضحت الشركة أن ما أقدم عليه المقاول من إزالة هذه النباتات البرية، هو ممارسة خاطئة وغير مقبولة ولن تسمح بتكرارها، وستعمل الشركة بالتعويض عن النباتات والأشجار التي أزيلت وفقاً للوائح المنظمة بهذا الشأن، وأن ما ظهر في الفيديو المتداول، كان جزءاً من إجراءات الصيانة الروتينية لإزاحة المخاطر عن الشبكة، وضمان استمرار إيصال الخدمة الكهربائية لمشتركيها.