شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. سرقة "دباب" طوره مهندسون سعوديون بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تعرض دباب طوره مهندسون سعوديون بالدمام إلى السرقة بعد أن أستغرق العمل فيه أكثر من 8 أشهر.

وكان مهندس معماري وصديقه قاما بشراء دباب لا يعمل من نوع (بطة) من السكراب بهدف تحويله إلى تصميم مميز يجمع ما بين الكلاسيكي والمتطور، مستوحى من دراجة هوندا "روكوس".

وقال المهندس إنه قام بتجربة الدراجة على الطرق، إلا أن فرحتهم لم تكتمل بتعرضها للسرقة من مسكنه بالدمام في 17 يناير الماضي، مناشدا من أخذها بإعادتها له.