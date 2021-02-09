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بالفيديو والصور.. سرقة "دباب" طوره مهندسون سعوديون بالدمام

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تعرض دباب طوره مهندسون سعوديون بالدمام إلى السرقة بعد أن أستغرق العمل فيه أكثر من 8 أشهر.

وكان مهندس معماري وصديقه قاما بشراء دباب لا يعمل من نوع (بطة) من السكراب بهدف تحويله إلى تصميم مميز يجمع ما بين الكلاسيكي والمتطور، مستوحى من دراجة هوندا "روكوس".

وقال المهندس إنه قام بتجربة الدراجة على الطرق، إلا أن فرحتهم لم تكتمل بتعرضها للسرقة من مسكنه بالدمام في 17 يناير الماضي، مناشدا من أخذها بإعادتها له.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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