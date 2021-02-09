شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توضح ضوابط تظليل المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور ضوابط تظليل المركبات ومنها وضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة.

واشترطت الإدارة على ضرورة أن تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه محليًّا بـ«زيرو تو» «02»، ويقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط.

وأكدت عدم السماح نهائيًّا بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في كل الحالات، كما لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة والتي لها شروطها الخاصة.