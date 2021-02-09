شكرا لمتابعة خبر عن الشورى یطالب باستكمال حصر وتوثیق عقارات الدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الشورى، قرار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440/ 1441 هـ.

وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإسراع في وضع البرنامج الزمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال.

كما طالب مجلس الشورى بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة ، واستخراج صكوك للعقارات التي لا يوجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الالكترونية المتكاملة لعقارات.

وأشار المجلس إلى ضرورة التأكد من تخصيص العقارات للجهات الحكومية حسب الحاجة لها مع مراعاة الضوابط التالية (القيمة، عدد الموظفين، المواقف، السعة المطلوبة ...) والعمل على الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى.