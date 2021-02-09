شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدى التزام المنشأة بتقديم القوائم المالية المدققة مع إقرارتها الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، مدى التزام المنشأة بتقديم القوائم المالية المدققة مع إقرارتها الضريبية.

وقالت الهيئة، خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها على "تويتر"، أنه لا تلتزم المنشأة بتقديم قوائم مالية مع الإقرار الضريبي، ففي ضريبة القيمة المضافة لا توجد أي قوائم، وأيضًا عند تعبئة الإقرار لا يجب أن تقدم أي مستند سواء فاتورة أو غيره.