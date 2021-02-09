شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رحالة كويتي يدعو للسياحة في المملكة بعد رحلته المثيرة بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ، أعرب رحالة كويتي عن سعادته البالغة بجولاته السياحية في منطقة جازان بين القرى المختلفة والمحافظات .

ووجه الرحالة محمد الميموني شكره لأهالي جازان بترحابهم وإكرامهم له حيث رفض النزول بفندق فاخر وفضَل عليه النُزل الشعبية واستمتع بالأجواء الطبيعية وألذ وأطيب الأكلات المميزة بجزان .

كما شارك الرحالة الكويتي بعض الفيديوهات من رحلاته السياحية وكان منها رحلة في وادي العين بالداير بني مالك ، ودعا السائحين لزيارة المملكة والإستمتاع بأجوائها والأماكن الأثرية والطبيعية .