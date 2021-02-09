شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا» يكشف الأسئلة الشائعة التي وردت إليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق "توكلنا" الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، عن أبرز الأسئلة التي وردت إليه وأجاب عليها ومنها كيفية تحديث المؤهل التعليمي في لوحة البيانات في توكلنا، والتي أجاب عنها بأن البيانات الشخصية في لوحة بيانات توكلنا تعتمد على البيانات الشخصية في أبشر فعند تعديلها في أبشر تعدل آلية في تطبيق توكلنا.

وورد إليه سؤال آخر يقول: "والدتي كبيرة في السن ولا تملك جوال ذكيا كيف يمكنها إثبات حالتها الصحية عند حاجتها إلى ذلك؟ "؛ ليجيب التطبيق بأنه بإمكانها إثبات حالتها الصحية عبر تسجيلها في تطبيق توكلنا والدخول باستخدام جوال أحد المرافقين.

وتلقى التطبيق سؤالًا يقول:" كيف يتم إثبات الحالة الصحية للأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم؟"؛ حيث أجاب:" بإمكانك إثبات حالتهم الصحية عن طريق خدمة بطاقة الوضع الصحي، وذلك بالدخول إلى الخدمات ثم خدمات التابعين ثم بطاقة الوضع الصحي وسيتم عرض الحالة الصحية للتابعين" .

وحصل على استفسار آخر يقول:" لا أستطيع تحديث موقع السكن في تطبيق توكلنا؟"؛ ليؤكد التطبيق قائلًا أن:" تطبيق توكلنا يسمح بتحديث موقع السكن مرة واحدة في اليوم".