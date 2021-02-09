شكرا لمتابعة خبر عن تكدس وازدحام على جهاز بصمة وحيد للتسجيل بـ«النفاذ الوطني» في القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القنفذة (صدى):

كشفت تقارير عن وجود تكدس وازدحام يعاني منه سكان القنفذة ومراكزها الإدارية، في تسجيل البصمة لتفعيل "النفاذ الوطني"، ليتمكنوا من استخدام الأنظمة الإلكترونية الأخرى.

وأوضحت أنه لا يوجد سوى جهاز واحد بأحد المراكز التجارية لا يمكنه استيعاب الأعداد التي تأتيه من مختلف مراكز وقرى المحافظة لتفعيل برنامج "توكلنا"، بعد فرضه في جميع الدوائر الحكومية والمنشآت الأخرى، بحسب صحيفة "سبق" .