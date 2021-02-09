- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. شاحنة تسير بحمولة زائدة ومائلة على طريق الحوية بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):شهد طريق الحوية بمحافظة الطائف مخالفة مرورية جسيمة لشاحنة تحمل حمولة زائدة وكادت أن تتسبب في كارثة على الطريق .
وأظهرت صور التقطها أحد المواطنين الحمولة الزائدة على الشاحنة وكانت مائلة مما يعرض حياة الآخرين للخطر .
من جانبها ، تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع الصور مؤكدة أنه تم رفع بلاغ بها للتوصل للشخص المخالف وتوقيع العقوبة المستحقة عليه .