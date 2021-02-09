شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ندوة عن بعد تشهد مداخلة طريفة للأمير فيصل بن سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت ندوة جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا ، التي أقيمت عن بعد، عن مداخلة طريفة لأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان.

وجاء تعليق الأمير فيصل بن سلمان، على كلمة الرئيس العام لشؤون الحرمين، الدكتور عبدالرحمن السديس، عندما ذكر اسمه قبل اسم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال.

وعلق الأمير فيصل بن سلمان، قائلًا: "ذكرتوني ثم ذكرتوا سمو الأمير تركي بن طلال.. ترا سمو الأمير تركي أكبر مني بأكثر من سنة.. وعندي إثباتات.. وأرى سمو الأمير مسرور بهذا الخطأ".