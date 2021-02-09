شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استرجاع مخالفات كورونا عبر كاميرات المراقبة بعد وقوعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تمكنت أمانة المنطقة الشرقية من تنفيذ أسلوب جديد للتأكد من بلاغات مخالفات الإجراءات الوقائية بجانب الرصد الآلي من خلال الكاميرات .

ويعمل هذا النظام على استرجاع المادة الفيلمية وتطبيق النظام بناءً على ما التقطته كاميرات المراقبة .

وأكد محمد الصفيان متحدث امانة المنطقة الشرقية أنه يتم زرع كاميرات المراقبة حيث يتم مراجعتها من قبل الأمانة ومركز البلاغات 940 الذي يعمل على مدار 24 ساعة للتأكد من طبيعة المخالفة .

وتم رصد 1985 مخالفة هذا الأسبوع تنوعت بين الزحام وعدم وجود معقمات وتقديم الوجبات داخل المنشأة ومخالفات الإشتراطات الصحية للعمل ، وفقاً للإخبارية .