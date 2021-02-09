شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية لإنتاج لقاح كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المرحلة الأولى من التجارب السريرية المدعومة من وزارة التعليم لإنتاج لقاح كوفيد-19 بعد أن أنهت التجارب المخبرية وأثبتت فعاليتها.

وأعلنت الجامعة عن توقيعها عقداً مع إحدى أكبر الشركات المتخصصة في المملكة المتحدة ومملكة السويد، المتميزة بإنتاج اللقاحات بكميات كبيرة على مستوى العالم.

وكانت الجامعة قد عملت مع شركات رائدة في إنتاج اللقاحات والأدوية مثل شركة "استرازينكا"؛ وذلك بهدف تهيئة الكميات المناسبة لاستخدامها في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، حيث يتضمن العقد مرحلة التخمير، وتقييم المخاطر، وسلامة المادة البلازميدية وجودتها.