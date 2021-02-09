شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تتعرض للتحرش من والدها يتصدر الترند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع مناشدة فتاة إنقاذها من التحرش الذي تتعرض له من قبل والدها في المنزل.

وتصدر وسم يحمل عنوان (ساعدوا سارا من أبوها المتحرش) موقع تويتر، طالب فيه المغردين الجهات المعنية بإنقاذها من والدها، خاصة أن الفتاة قالت إنها قدمت بلاغ ضده.

وكانت الفتاة قد نشرت معاناتها عبر حسابها في "تويتر"، وأوضحت أنها أبلغت الشرطة عن تعرضها للتحرش من والدها، إلا أنه خرج بكفالة.