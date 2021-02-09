الجهني: شرق ووسط المملكة تتأثر بـ«المراويح الربيعية».. الذروة في شعبان

أوضح الباحث في الظواهر المناخية، الدكتور زياد الجهني، أنَّ المنطقة ستستقبل قريبًا سحب المراويح الربيعية الغزيرة، التي تتركز قوتها على وسط وشرق المملكة.

وقال الجهني –عبر حسابه على تويتر-: «فلكيًا نحن في أواخر اشهر الشتاء»، وأضاف أنه خلال الفترة القادمة تستقبل منطقتنا سحب المراويح الربيعية الغزيرة التي تتركز قوتها على وسط وشرق المملكة من كل عام، وستكون قوتها وذروتها خلال نهاية شهر شعبان وشهر رمضان القادم.

وحول ثلوج اليمن، قال الجهني إنَّها حدث نادر جدًا، مضيفًا أنَّ التغير المناخي بات واضحًا في السنوات الأخيرة، ولعلَّ سلسلة التغيرات القادمة أجمل فيما يخصّ منطقتنا العربية.

اقرا أيضا:

«طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق