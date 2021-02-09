«التجارة» تعلن سقوط عصابة تتاجر في منتجات جنسية متنوعة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، وبمسانده جهات الأمن، كشف عصابة موزعين تتاجر في منتجات جنسية متنوعة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنَّه بعد التحرّي والرصد من قبل «التجارة» وبمساندة الجهات الأمنية، تم الكشف عن عصابة موزعين تتاجر ببيع منتجات جنسية ممنوعة، تحمل ادعاءات طبية كاذبة ومجهولة المصدر.

وأشارت إلى أنّه تمّت مصادرة أكثر من 6 آلاف منتج، وضبط الموزعين وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

بعد التحري والرصد من قبل "التجارة" وبمساندة الجهات الأمنية، يكشف عن عصابة موزعين تتاجر ببيع منتجات جنسية ممنوعة تحمل إدعاءات طبية كاذبة ومجهولة المصدر



تمت مصادرة أكثر من 6 آلاف منتج، وضبط الموزعين وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/T0ghNRs2kK — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 9, 2021

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