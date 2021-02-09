وفاة و 8 إصابات في حادث تسرب غاز بالرياض

وقال متحدث الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن عن وجود تسرب غاز بسكن للوافدين بحي الرمال عند الساعة الثامنة وثمان دقائق صباح اليوم الثلاثاء وتم توجيه على الفور 8 فرق إسعافية إلى الموقع في زمن استجابة يقدر بعشر دقائق، وتبين وجود حالة وفاة و 6 حالات حرجة نقلت حالتين منها لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني وحالتين لمستشفى الملك عبدالله الجامعي وحالتين لمستشفى المواساة، وحالتين طفيفتين تم علاجهما في الموقع،
وقال الجلاجل إنه تم الانتهاء من الحادث عند الساعة العاشرة ودقيقتين.
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