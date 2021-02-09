ثقافي / جامعة حائل تطلق جائزة التميز في موسمها الأول



حائل 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

أطلقت جامعة حائل جائزة التميز بفروعها الخمسة، في مجالات التــدريس والبحث العلمي والإبداع بالإضافة إلى الطالب المتميز والموظف المتميز، بهدف دعم الأداء المتميز لدى منسوبيها .

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور خليل البراهيم، أن إطلاق الجائزة يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم توجهات الجامعة الإستراتيجية في تعزيز ثقافة التميز والإبداع، وتجذيرها في المجتمع الأكاديمي إلى جانب تكريم المتميزين من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس والباحثين والإداريين، بالإضافة إلى الطالب والطالبة المثالية سواء من خلال المكافآت المادية أو المعنوية، بالإضافة إلى إذكاء روح التنافس الشريف بينهم الأمر الذي سيعود بالإيجاب على الأداء الجامعي .

من جهته أشار وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد الشمري، أن الجائزة تقدم سنوياً، حيث تسعى الجامعة من خلالها إلى تقدير الجهود التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس في تقديم خدمات تعليمية وبحثية ذات جودة عالية أو إنجازات متميزة في خدمة المجتمع المحلي والأداء الوطني، ومكافأتهم عليها تكريماً لجهودهم الإبداعية في العمل الأكاديمي، والسعي المستمر للتطوير الذاتي من أجل تحقيق أهداف الجامعة.

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15:43ت م

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