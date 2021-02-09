

أبها 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

علقت الغرفة التجارية الصناعية بأبها اليوم، جميع الفعاليات والدورات الحضورية، وألزمت جميع منسوبيها والمستفيدين من خدماتها تفعيل تطبيق "توكلنا".

وأكد الأمين العام للغرفة الدكتور رياض آل عقران، أن تفعيل تطبيق "توكلنا" شرط أساسي لدخول مراجعيها وموظفيها للمقر الرئيس والفروع المنتشرة في منطقة عسير وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس

وأشار إلى أنه تم كذلك تعليق جميع الفعاليات والبرامج والندوات واللقاءات الحضورية والعمل على إقامتها افتراضيا وسيتم النشر عنها من خلال الموقع الرسمي للغرفة وقنوات التواصل الاجتماعي.

وأبان أن الغرفة تواصل تقديم الخدمات الإلكترونية لرجال الأعمال من خلال بوابة المشتركين، التي تمكنهم من تصديق جميع معاملاتهم عبر خدمة التصديق الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة الغرفة حيث يبلغ عدد المنشآت التي استفادت من الخدمات الإلكترونية أكثر من 4 آلاف منشأة.

// انتهى //

15:11ت م

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أبها 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسعلقت الغرفة التجارية الصناعية بأبها اليوم، جميع الفعاليات والدورات الحضورية، وألزمت جميع منسوبيها والمستفيدين من خدماتها تفعيل تطبيق "توكلنا".وأكد الأمين العام للغرفة الدكتور رياض آل عقران، أن تفعيل تطبيق "توكلنا" شرط أساسي لدخول مراجعيها وموظفيها للمقر الرئيس والفروع المنتشرة في منطقة عسير وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا ، وحرصا على سلامة المواطنين والموظفين.وأشار إلى أنه تم كذلك تعليق جميع الفعاليات والبرامج والندوات واللقاءات الحضورية والعمل على إقامتها افتراضيا وسيتم النشر عنها من خلال الموقع الرسمي للغرفة وقنوات التواصل الاجتماعي.وأبان أن الغرفة تواصل تقديم الخدمات الإلكترونية لرجال الأعمال من خلال بوابة المشتركين، التي تمكنهم من تصديق جميع معاملاتهم عبر خدمة التصديق الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة الغرفة حيث يبلغ عدد المنشآت التي استفادت من الخدمات الإلكترونية أكثر من 4 آلاف منشأة.// انتهى //15:11ت م0102

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / غرفة أبها تعلق جميع الفعاليات الحضورية وتشترط تفعيل "توكلنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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