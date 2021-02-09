السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تنفذ أكثر من 600 جولة رقابية وتغلق 49 منشأة مخالفة



عرعر 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين عبر الفرق الرقابية 633 جولة رقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق 49 منشأة تجارية وتحرير 128 مخالفة للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس

وأكدت الأمانة أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، مشدداً على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون، حفاظا على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".

// انتهى //

15:05ت م

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عرعر 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين عبر الفرق الرقابية 633 جولة رقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق 49 منشأة تجارية وتحرير 128 مخالفة للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا وأكدت الأمانة أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، مشدداً على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون، حفاظا على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".// انتهى //15:05ت م0099

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