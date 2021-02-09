السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يرأس الاجتماع الثامن للجنة البيئة في القصيم



بريدة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة البيئة العليا بالمنطقة في الإمارة اليوم، الاجتماع الثامن للجنة البيئة بالمنطقة، لاستعراض أهم توصيات محضر الاجتماع "السابع" للجنة البيئة بالمنطقة "، بمشاركة صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان المشرف العام على لجنة البيئة بالمنطقة -عن بعد-.

واستمع سموه من أمين لجنة البيئة بالمنطقة لشرح عن إعادة هيكلة الروابط البيئية، وتشكيل فريق عمل لترتيب أولويات الطرق المستهدفة بالاستزراع، ومبادرة استزراع وتطوير المنتزهات التي تأتي لزيادة المشاركة المجتمعية لبناء الثقافية البيئية، والاستفادة القصوى من المنتزهات الوطنية الموزعة في المنطقة.

واطلع سموه على العرض المعد من قبل إدارة الدفاع المدني بخصوص الطرق السليمة للتخلص من المخلفات الزراعية، ومشكلة حفر الآبار وأثرها على جودة المياه الجوفية، بالإضافة إلى استعراض مشكلة تخزين الحطب في الاستراحات والأحواش ومدى خطورتها وأثرها الأمني والاجتماعي بوجودها داخل النطاق السكني، ومعالجة التشوه البصري الذي أحدثته.

وأشاد سمو أمير القصيم بما استمع إليه وشاهده من جهود بذلتها اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مثل هذه الاجتماعات تفعل طرح ومناقشة كل مايتعلق في البيئة من عقبات ومؤثرات، وإعداد التوصيات الخاصة بذلك ومتابعة تطبيقها بمهنية عالية, لتسهم في التعامل مع تعزيز البيئة في منطقة القصيم ، وتهيئة المنتزهات الوطنية في المنطقة مع إعادة الغطاء النباتي والتنوع الإحيائي ، وذلك لتوفر متطلبات السياحة البيئية المتميزة بوجود أكثر من 58 منتزهاً.

ولفت سموه الانتباه إلى أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات للوصول إلى الأهداف المرجوة التي يصبو إليها الجميع، وتقديم خدمة أفضل للبيئة في المنطقة من خلال اللجنة.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي ، ومدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة أمين اللجنة المهندس عبدالعزيز الرجيعي ، وأعضاء اللجنة.

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15:00ت م

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