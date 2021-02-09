السعودية اليوم / جامعة الدول العربية تعقد غدًا الاجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية



القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية غدًا الأربعاء الاجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقالت مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية الدكتورة مها بخيت في تصريح لها اليوم، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدة موضوعات مهمة، في مقدمتها عرض المملكة العربية

وأضافت أنه سيتم مناقشة اعتماد آلية العمل للجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، واعتماد رئيس لكل لجنة، لافتة النظر إلى أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة).

// انتهى //

14:59ت م

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القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واستعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية غدًا الأربعاء الاجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية، عبر تقنية الاتصال المرئي.وقالت مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية الدكتورة مها بخيت في تصريح لها اليوم، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدة موضوعات مهمة، في مقدمتها عرض المملكة العربية السعودية لنتائج وتوصيات المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية، الذي عُقِدَ على هامش استضافة المملكة للسنة الرئاسية لمجموعة العشرين، وكذلك عرض تجارب مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) خلال العام الماضي.وأضافت أنه سيتم مناقشة اعتماد آلية العمل للجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، واعتماد رئيس لكل لجنة، لافتة النظر إلى أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة).// انتهى //14:59ت م0095

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