السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يشهد مراسم توقيع مذكرتي تعاون بين الغرفة التجارية بينبع، وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز وشركة نماء المنورة



المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، مراسم توقيع مذكرتي تعاون بين الغرفة التجارية الصناعية بينبع، وجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز وشركة نماء المنورة، ضمن إطار الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لزيادة الفرص لرائدات ورواد الأعمال بالمنطقة.

وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع مراد العروي، ورئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز الدكتور نبيل الراجح، والرئيس التنفيذي لشركة نماء المنورة صالح أختر.

وأوضح رئيس غرفة ينبع، أن اتفاقية التعاون مع الجامعة، تهدف إلى تحقيق الشراكة والتعاون بين الطرفين في المجالات العلمية والعملية والبحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، لتحسين العمل المهني والمؤسسي وخدمة المجتمع، من خلال ما لدى الجامعة من كوادر بشرية فنية وإمكانيات تتمثل في الكليات والمراكز البحثية والشركات المتخصصة التقنية منها والتطويرية والاستثمارية والشراكات العالمية والمحلية، إلى جانب إتاحة الفرصة لاحتضان مشروعات رواد الأعمال بمحافظة ينبع من قبل حاضنة ومسرعة أعمال "باب المدينة"، لافتًا إلى أن اتفاقية التعاون الثانية مع نماء المنورة تهدف إلى تأسيس شراكة ذات أبعاد استراتيجية في المجالات التدريبية والعلمية والبحثية والارشادية لخدمة وتمكين رواد ورائدات الأعمال، وتوليد المشاريع والوظائف المستدامة لخدمة التنمية الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي، وتقديم خدمات تمويل المشاريع لرواد الأعمال من أبناء محافظة ينبع باعتبار نماء المنورة ذراع تنفيذي وبوابة للبرامج الحكومية والقطاع الخاص لتمكين رواد الأعمال.

وأفاد العروي أن الاتفاقية تتيح الفرصة لاحتضان المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة لرواد الأعمال من أبناء محافظة ينبع المرشحين من قبل الغرفة لتمكينهم من الوصول للسوق وزيادة الانتاج من خلال منصة "باب المنورة"، والاستفادة من الفرص الناتجة عن الميزات التنافسية بالمنطقة.

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