السعودية اليوم / بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا تعلن وصول مساعدات إنسانية إلى العاصمة بانغي المحاصرة



بانغي 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا"، وصول أول قافلة مساعدات إنسانية إلى عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي، بعد حصار لها من قبل المتمردين دام قرابة الخمسين يوما.

وتحدثت البعثة عن وصول 14 شاحنة من المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة من بينها تسع شاحنات تنتمي إلى برنامج الغذاء العالمي، فيما تحتوي باقي الشاحنات على معدات تخص "مينوسكا".

وكان متمردون يحتلون فعليا ثلثي جمهورية أفريقيا الوسطى، قد شنوا في ديسمبر الماضي هجومًا بهدف الإطاحة بنظام الرئيس فوستين أرشانج تواديرا، ومنذ ذلك الحين تم حظر قافلات المساعدات القادمة أساسا من الحدود الكاميرونية.

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14:54ت م

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