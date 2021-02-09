السعودية | أمين منطقة الحدود الشمالية .. لاتهاون مع المتهاون

المناطق_ الرياض

شدد المهندس شمام بن سعيدان الشمري ، أمين منطقة الحدود الشمالية ، على جميع الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا .

وطالب «الشمري» البلديات بالتشديد على التدابير الوقائية ومتابعة تطبيقها على جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك كالمطاعم، والمطابخ، ومحلات الحلاقة، والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والمرافق الترفيهية والسياحية، والأسواق التجارية.

وأكد «الشمري»، على ضرورة إلزام جميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات، وما في حكمها، بوضع الكمامات، وارتداء القفازات، والنظافة الشخصية.

من جانب آخر، نفذت البلديات الفرعية والتابعة حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية وتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين، التي تصل إلى الإغلاق.

بدورها، اتخذت أمانة الشمالية إجراءات وقائية سريعة ومكثفة لمنع انتشار الفيروس بالمسالخ البلدية والحدائق والمنتزهات والمرافق العامة ودورات المياه بالشوارع الرئيسية من خلال تكثيف أعمال التعقيم والوقاية ، إلى جانب قرار أمين منطقة الحدود الشمالية بمنع الدخول لمقرات القطاع البلدي بالمنطقة إلا من خلال تطبيق توكلنا حفاظاً على سلامة بيئة العمل من اي أمراض معدية لا قدر الله.