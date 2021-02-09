شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة و8 إصابات بحادث تسرب غاز بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث تسرب غاز بحي الرمال بالرياض صباح اليوم الثلاثاء والذي نتج عنه ثمان اصابات ووفاة حالة واحدة من خلال 8 فرق إسعافيه والقيادة الميدانية.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات تلقت بلاغ من مواطن عن وجود تسرب غاز بسكن وافدين بحي الرمال عند الساعة الثامنة وثمان دقائق صباح اليوم الثلاثاء وتم توجيه على الفور ثمان فرق إسعافيه للموقع في زمن استجابة يقدر بعشر دقائق، وتبين وجود حالة وفاة و 6 حالات حرجة نقلت حالتين لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني وحالتين لمستشفى الملك عبدالله الجامعي وحالتين لمستشفى المواساة، وحالتين طفيفة تم علاجها في الموقع، وقال الجلاجل أنه تم الانتهاء من الحدث عند الساعة العاشرة ودقيقتين.

ونوه الجلاجل في ختام حديث على تعاون قائدي المركبات للفرق، من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.