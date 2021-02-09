تعرف على جائزة إيلون ماسك البالغة 100 مليون دولار 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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يقدم الملياردير وعبقري التكنولوجيا، إيلون ماسك، جائزة قدرها 100 مليون دولار وذلك للفائز في مسابقة مؤسسة X Prize الجديدة التي تركز على تقنية إزالة الكربون.

مدة مسابقة إيلون ماسك 4 سنوات

والمسابقة التي أعلن عنها اليوم الثلاثاء، ستستمر لمدة أربع سنوات وهي مفتوحة للفرق من جميع أنحاء العالم، على أن يتم اختيار خمسة عشر فريقًا للمنافسة في غضون 18 شهرًا.

وسيحصل كل منهم على مليون دولار كما سيتم تقديم 25 منحة دراسية منفصلة بقيمة 200 ألف دولار لفرق الطلاب الذين يدخلون المسابقة.

وسيحصل الفائز بالجائزة الكبرى على 50 مليون دولار، والمركز الثاني 20 مليون دولار، والمركز الثالث 10 ملايين دولار، وبقية المبلغ على أفراد الفرق.

وسيتعين على الفائزين إظهار حل يمكنه سحب ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي أو المحيطات وحفظه بشكل دائم بطريقة غير ضارة بالبيئة، وسيبحث الحكام عن الحل الذي يمكن أن يزيل طنًا واحدًا من ثاني أكسيد الكربون، ليصل المستوى إلى جيجا طن يوميًا، وسيتم نشر إرشادات المسابقة الكاملة في 22 أبريل.

وقال إيلون ماسك في بيان: نريد أن نترك تأثيرًا مفيدًا حقًا، لا نريد محايدة الكربون بل يجب أن يكون سلبيًا، متابعًا: هذه ليست مسابقة نظرية؛ نريد فرقًا تبني أنظمة حقيقية يمكنها إحداث تأثير قابل للقياس والتوسع إلى مستوى جيجا طن، الوقت هو جوهر المسألة.

تقنية إزالة الكربون

وتعد تقنية إزالة الكربون فكرة باهظة الثمن ولا تزال غير مثبتة على نطاق واسع، ومع ذلك فالفكرة تحظى بشعبية واسعة من رواد مكافحة تغير المناخ وأيضًا من الشركات الكبرى، وعلى سبيل المثال، أعلنت مايكروسوفت في عام 2020 أنها تريد التقاط ما يعادل كل ثاني أكسيد الكربون المنبعث من أي وقت مضى، وتعهدت الشركة بتقديم مليار دولار لهذا الجهد.

