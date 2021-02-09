إغلاق 75 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بالشرقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365 - واس

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1741 جولة رقابية، نتج عنها إغلاق (75) مُنشأة، وتحرير 103 مخالفات لعدم التقيد بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية، والتكدس في الأسواق، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق ” توكلنا “.

مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت (60) بلاغا، ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة ، وتقديم الوجبات داخل المنشأة، والنظافة الشخصية للعاملين، وعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، مؤكدةً أنها تقف وبشكل دوري على آلية عمل الأسواق والمراكز التجارية وممارستها للعمل في بيئة آمنة للمستهلكين، وأنها لن تتوانى عن إغلاق المنشآت المخالفة.

الإبلاغ عن مخالفات التدابير الصحية

ودعَت لضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، أو عدم التباعد الآمن في التسوق، أو أي فئات التكدس والاجتماعات وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل على رقم البلاغات المخصص لمثل هذه المخالفات (940)؛ لتحقيق الحماية للبيئة والمجتمع والحد من انتشار جائحة كورونا.



