السعودية | وفاة المذيع السعودي عبدالرحمن يغمور بعد صراع مع المرض

شكرا لقرائتكم وفاة المذيع السعودي عبدالرحمن يغمور بعد صراع مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي فجر اليوم الثلاثاء، المذيع والمخرج السعودي عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعى فراس يغمور نجل المذيع الراحل، والده في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم والدي عبدالرحمن محمود يغمور بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا".

كما يذكره الكثير في مثل "يوم جديد" و"بك نستعين"، وتقديم نشرات الأخبار الرئيسية، والإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر.

الراحل عمل في إذاعة جدة، وقدم عديداً من البرامج التلفزيونية والإذاعية، وعمل مديراً للقناة السعودية الأولى. من أقدم المذيعين السعوديين، وهو من مواليد 1936.