«تقدير»: يمكن للمتقاعد والمستفيد الوصول لخدمات البرنامج بـ5 وسائل

أوضح برنامج تقدير أنه يمكن للمتقاعدين والمستفيدين الانضمام لبرنامج تقدير والوصول لخدمات البرنامج عبر 5 وسائل.

وأكد برنامج تقدير عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، للتدوينات القصيرة أنه يمكن الوصول لخدمات البرنامج من خلال: لبطاقة التعريفية للمتقاعدين، والبطاقة التعريفية الإلكترونية في الهواتف الذكية.

وخطاب تعريف المعاش التقاعدي، واستخدام الرمز الترويجي للعرض، والربط الإلكتروني المباشر مع مقدم العرض أو الخدمة، وفقًا لبرنامج تقدير.

وبرنامج تقدير هو أحد مبادرات المؤسسة العامة للتقاعد تقديرًا لعطاء المتقاعدين، ومن أهم أدواره: «عقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة، ووتلبية احتياجات وتطلعات العملاء، ومنح تسهيلات من خلال منصة إلكترونية تضم برامج عدة للخدمات».

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