الضمان الصحي: وثيقة التأمين تغطي «تخريم الآذان» بحد أقصى 300 ريال

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين تغطي تكاليف «تخريم الآذان» للمواليد الإناث، وذلك بحد أقصى 300 ريال.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني تكاليف تخريم الآذان للأنثى بحد أقصى 300 ريال خلال مدة الوثيقة».

وقالت المواطنة في استفسارها، هل التأمين يغطي تخريم الآذان للمواليد؟.

من جهة أخرى، أوضح المجلس أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، تغطي تكاليف الغسل الكلوي بحد أٌقصى 100 الف ريال.

اقرأ أيضًا:

الضمان الصحي: صاحب العمل ملزم بدفع أقساط التأمين لجميع العاملين

الضمان الصحي: 500 ألف ريال الحد الأقصى لتغطية علاج السرطان