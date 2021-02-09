«المرور» يوضح الحد المسموح به لتظليل المركبات

حدّدت الإدارة العامة للمرور الأجزاء المسموح بتظليلها في المركبات، وكذلك الممنوعة نهائيًا من وضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في كل الحالات.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن تظليل المركبات يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية، وألا يكون عاكسًا للصورة «على هيئة مرآة» ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها مما يحد من درجة الشفافية.

وأن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

وفيما يتعلق بالأجزاء المسموح بتظليلها أوضح المرور السعودي على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة ما يلي:

ــ يسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة؛ بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه محليًّا بـ«زيرو تو» «02».

ــ ويقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط.

ــ لا يسمح نهائيًّا بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في كل الحالات.

ــ لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة «والتي لها شروطها الخاصة».

وأوضحت الإدارة العامة المرور أن المركبات المسموح بتظليلها هي المركبات التي لها قمرة قيادة «غمارة» ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن المركبات غير المسموح بتظليلها تشمل مايلي:

ــ مركبات الأجرة العامة «الليموزين» ومركبات التأجير اليومي.

ــ المركبات الرياضية «باب واحد» والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، وإذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل ذلك الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية.

ــ مركبات نقل البضائع.

ــ الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور عبر «تويتر»: «ما هو حد التظليل المسموح؟».

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