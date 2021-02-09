السعودية اليوم / سمو أمير مكة المكرمة يكَرم عدداً من رجال الأمن بشرطة المنطقة



جدة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، عدداً من رجال الأمن بشرطة المنطقة نظير جهودهم، حيث تسلّم التكريم مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

وثمَّن سموه، الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن بعد توفيق الله، مشيدًا بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.

فيما عبّر اللواء العتيبي باسمه ونيابة عن رجال الأمن المكرمين، عن شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على هذا التكريم، مؤكداً أن ذلك سيكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهود.

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14:25ت م

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