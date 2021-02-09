السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يطلع على نتائج حملات الدفاع المدني على المنشآت المخالفة



جدة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, في مكتبه اليوم, مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني.

واطلع سموه على نتائج الحملات والجولات التفتيشية التي نُفّذت هذا العام على المستودعات ومواقع التخزين العشوائية التي تم إزالتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وشدّد الأمير مشعل بن ماجد على مواصلة العمل وتطبيق النظام بحق المخالفين.

يُذكر أن الحملات المستمرة التي ينفذها الدفاع المدني على مختلف المنشآت تأتي حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.

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13:48ت م

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