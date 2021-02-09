السعودية اليوم / مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا يدشن جهاز روبورت الطبي الاتصالي



العلا 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

دشن مستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، جهاز "الروبوت الآلي" للاستشارات الطبية بين الأطباء في المستشفيات، وتمكن من التنقل الذاتي داخل المستشفى، وصولاً إلى سرير المريض، وتقديم الاستشارة لسريرية.

ويتميز جهاز الروبوت «Robo Doctor» بإمكانياته المدمجة، مثل سماعة الطبيب وكاميرات تنظير خاصة لفحص الأذن والعين، وكاميرا خاصة لفحص الجلد، إضافة لوجود كاميرا معتمده طبياً ذات دقة عالية تُمكّن من نقل الصورة بوضوح ونقاء عاليين تتيح للطبيب قراءة العلامات والمؤشرات الإكلينيكية يشمل الصور الإشعاعية، إلى جانب الأدوات التي تُمكّن الأطباء من تشخيص الحالات المرضية، وتقديم الاستشارات الطبية "عن بعد"، .

وتُعد هذه الخدمة من تقنيات الطب الاتصالي للاستشاريين وإضافة نوعية لسرعة الاستجابة الزمانية والمكانية أمام الممارسين .

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13:44ت م

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