السعودية اليوم / الإمارات تسجل 3310 إصابات جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 3310 إصابات جديدة بفيروس

‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 947 حالة.

‎ وأشارت إلى أنه تم شفاء 3368 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ،وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 313,060 حالة.

// انتهى //

13:32ت م

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أبوظبي 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 3310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 332,603 حالات.‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 947 حالة.‎ وأشارت إلى أنه تم شفاء 3368 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ،وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 313,060 حالة.// انتهى //13:32ت م0069

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