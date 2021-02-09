السعودية اليوم / اجتماع بالجامعة العربية غدًا لخبراء حكوميين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان



القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

تبدأ غدًا بجامعة الدول العربية أعمال "الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إن الاجتماع يأتي تنفيذًا لمضامين "الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان" المعتمدة في مارس 2019 على مستوى القمة، والمتضمنة في إطار الهدف الرابع المعنون "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميم المعايير الدولية بموجب التزامات الدول العربية" والدعوة إلى "تحديث وتنفيذ الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والدليل الاسترشادي الخاص بها على الصعيدين الوطني والإقليمي".

وأوضحت أن المشاركين في الاجتماع سيعكفون على النظر في التحديثات الممكن إدخالها في نص كل من الخطتين، بما يتوافق والأولويات الوطنية، والشواغل الإقليمية، والتطورات الدولية، لاسيما على المستويين التقني والبيداغوجي.

يشار إلى أن "الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان" تم اعتمادها في مارس 2008 على مستوى القمة كخطة خمسية للفترة 2009-2014 بناء على مبادرة للجمهورية التونسية، في حين تم إقرار "الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" في مارس 2010 على مستوى القمة كخطة خمسية للفترة 2011-2015 بناء على مبادرة للمملكة المغربية.

وتهدف الخطتين بالأساس إلى إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية،وإلى التدريب على الأساليب والوسائل التي تساعد على حماية حقوق الإنسان.

// انتهى //

13:22ت م

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