السعودية اليوم / انطلاق فعاليات اللقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية



الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

عقدت الجمعية الصيدلية

وتناول اللقاء الذي افتتحه معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي وبحضور أكثر من 2500 صيدلاني أبرز المستجدات في المجال الصيدلي من خلال المحاضرات العلمية، وورش العمل والملصقات العلمية، والمنصات التفاعلية، والتركيز من خلال البرنامج العلمي والذي حمل عنوان "القيادة من خلال الأزمة" الذي ناقش كيفية استجابة المستشفيات والمصانع الصيدلانية لجائحة

وشارك في المعرض المصاحب وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافةً لأكثر من 29 جهة عارضة، إلى جانب برامج الإقامة الذي شارك فيه 22 مستشفى من مختلف مناطق المملكة ومن دول

// انتهى //

13:21ت م

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الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسعقدت الجمعية الصيدلية السعودية SIPHA اليوم لقائها السنوي "افتراضياً" برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .وتناول اللقاء الذي افتتحه معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي وبحضور أكثر من 2500 صيدلاني أبرز المستجدات في المجال الصيدلي من خلال المحاضرات العلمية، وورش العمل والملصقات العلمية، والمنصات التفاعلية، والتركيز من خلال البرنامج العلمي والذي حمل عنوان "القيادة من خلال الأزمة" الذي ناقش كيفية استجابة المستشفيات والمصانع الصيدلانية لجائحة كورونا في المملكة، والتحديثات الجديدة للخطة العلاجية لجائحة كورونا .وشارك في المعرض المصاحب وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافةً لأكثر من 29 جهة عارضة، إلى جانب برامج الإقامة الذي شارك فيه 22 مستشفى من مختلف مناطق المملكة ومن دول مجلس التعاون الخليجي ، وتنافس طلاب الجامعات في مسابقة المهارات الإكلينيكية بمشاركة 22 جامعة .// انتهى //13:21ت م0064

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