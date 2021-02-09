السعودية اليوم / بلدية تنومة تغلق 12 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية



أبها 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

أغلقت بلدية محافظة تنومة التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، 12 منشأة تجارية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس

وأكد رئيس بلدية البلدية عبدالله الشهري استمرار متابعة الأسواق والمجمعات والمراكز والمنشآت التجارية بالمحافظة، من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية.

ودعا الشهري المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

// انتهى //

13:19ت م

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أبها 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسأغلقت بلدية محافظة تنومة التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، 12 منشأة تجارية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا وأكد رئيس بلدية البلدية عبدالله الشهري استمرار متابعة الأسواق والمجمعات والمراكز والمنشآت التجارية بالمحافظة، من خلال فرقها الرقابية الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية.ودعا الشهري المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها والإبلاغ عن أي ملاحظات على المنشآت التجارية عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.// انتهى //13:19ت م0063

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