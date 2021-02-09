السعودية اليوم / الغيوم في سماء نجران تشكّل مع الطبيعة منظراً جمالياً



نجران 27 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

شكلت الغيوم التي غطت سماء نجران مع الطبيعة الخلابة منظراً جمالياً بديعاً.

ورصدت "واس" تلك المناظر الجمالية في أنحاء متفرقة من مدينة نجران.

وكانت منطقة نجران قد شهدت أمس أمطار متوسطة استمرت حتى ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم.

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13:18ت م

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