السعودية اليوم / أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات عيادات طب الأسرة في القطاع الصحي الجنوبي بجازان



جيزان 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

قدمت عيادات طب الأسرة بمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للقطاع الصحي الجنوبي خدماتها لـ 14160 مستفيداً خلال العام 2020 م .

وأوضحت صحة جازان أن عيادات طب الأسرة بالمراكز الصحية تُقدم خدماتها كاستشارة طبية مع التركيز على الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة، وتوفير رعاية شخصية وشاملة ومستمرة للفرد والمجتمع.

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13:16ت م

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